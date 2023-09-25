Вашингтон, 26 сентября, 2023, 00:33 — ИА Регнум. В Америке считают «странным» решение властей Мексики пригласить российских военных на празднование Дня независимости 16 сентября. Об этом заявил журналистам официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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«Скажу, что мы нашли странным это решение. Больше мне нечего добавить», — сказал он.

В торжественном параде в честь Дня независимости в Мехико приняли участие солдаты 154-го Преображенского полка. Кроме того, по улицам столицы Мексики прошли участники ещё 18 государств: Китая, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии и других.

Как сообщало ИА Регнум, Россия пригласила на XI Московскую конференцию по международной безопасности 102 государства и восемь международных организаций, стран Запада в этом списке нет.

В числе получивших предложение поучаствовать в работе форума — КНР, ЮАР, Индия, Израиль, Турция, Мексика, КНДР, Саудовская Аравия и ОАЭ. Также приглашения получили представители ООН, ОДКБ, ШОС, АСЕАН, Лиги арабских государств и Африканского союза.