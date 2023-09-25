Москва, 26 сентября, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Дебютная кинолента «Брат-3» режиссёра Валерия Переверзева появится в прокате с 23 ноября, сообщил генеральный директор прокатной компании HHG Владислав Пастернак.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

По его словам, в настоящее время идут переговоры с площадками, где запланированы премьеры, разрабатываются официальные рекламные материалы.

«Сам фильм на заключительной стадии постпродакшна: делаются звук и титры», — добавил гендиректор компании.

Роли в фильме исполнили Владимир Торсуев, Эрик Робертс, Александр Донский, Костас Мэндилор и другие.

Как сообщало ИА Регнум, фильм «Брат-3» не связан с картинами Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Действие происходит в России в начале XXI века, в городе Тамбове. Герои ленты — генеральская дочь, влюблённая в уличного художника, члены преступной группировки, которую возглавляет брат-близнец генерала, двое грабителей-неудачников. По словам создателей картины, это несколько киноновелл, на первый взгляд разрозненных, которые с определённого момента объединяет одна история.

Ранее зрители раскритиковали трейлер предстоящей картины «Брат-3». Пользователи Сети не оценили неоднозначные монтажные склейки, практически полное отсутствие диалогов и наличие посторонних звуков на видео.