Вашингтон, 25 сентября, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил СМИ, что «понятия не имеет», о каких препятствиях со стороны властей США говорит журналист Такер Карлсон, утверждая, что ему запретили брать интервью у президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что обвиняя американские власти, Карлсон не пояснил подробности ситуации, которая произошла ещё месяц назад.

«Я понятия не имею, о чем он говорит», — сказал Миллер журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, Такер Карлсон 24 сентября обвинил людей, стоящих у руля в США, в срыве интервью, которое журналист планировал взять у президента Путина.

Владимир Путин в ходе общения с зарубежными СМИ всегда откровенен и объясняет позицию Москвы, заявил 25 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет. Президент, общаясь с зарубежными СМИ, откровенен, всегда объясняет позицию страны», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Власти США запретили Карлсону брать интервью у президента России, потому что боятся, что американцы услышат голос российского президента, заявил 25 сентября сенатор Алексей Пушков.