Степанакерт, 25 сентября, 2023, 23:10 — ИА Регнум. В результате взрыва в бензинохранилище на дороге Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе насчитывается более 200 погибших и пострадавших. Об этом сообщил SputnikARM со ссылкой на омбудсмена региона Гегама Степаняна.

Иван Шилов ИА Регнум

Состояние большинства раненых оценивается как тяжелое или крайне тяжёлое. Требуется санитарная авиация.

В больницы Степанакерта поступает большое число пострадавших с ожогами. Отмечается, что не хватает медикаментов для оказания экстренной помощи при ожогах.

«Число раненых в результате взрыва цистерны превышает 200. Медицинских возможностей недостаточно для спасения жизней людей», — сказал Степанян.

Пострадавших от взрыва позже доставят вертолётом в Армению — в настоящий момент это невозможно в силу плохих погодных условий и ночного времени суток, сообщили в минздраве Армении.

Азербайджанские СМИ сообщают, что в Степанакерт отправлены машины скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, на бензоколонке в Нагорном Карабахе произошёл взрыв вечером 25 сентября.

На АЗС в Москве произошла разгерметизация ёмкости с пропаном. В целях безопасности проведена полная эвакуация. Территория вокруг места происшествия оцеплена, принимаются меры по ликвидации разгерметизации.