Николаев, Украина, 25 сентября, 2023, 22:46 — ИА Регнум. На Украине вечером 25 сентября серия взрывов прогремела в Николаеве.

Иван Шилов ИА Регнум

Первый взрыв был слышен в городе после объявления воздушной тревоги, написало «РБК-Украина».

Украинский телеканал «Общественное» сообщил о повторном взрыве в Николаеве, который произошёл уже без объявления воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, морской вокзал в Одессе на Украине «фактически уничтожен», заявила 25 сентября пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. По её словам, взрывы прогремели в припортовой инфраструктуре и зернохранилище.

Над Грайворонским городским округом вечером 25 сентября российскими силами ПВО сбито семь беспилотников самолётного типа. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.