Грайворонский район, Белгородская область, 25 сентября, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Над Грайворонским городским округом российскими силами ПВО сбито семь беспилотников самолётного типа, сообщил вечером 25 сентября глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, в светлое время суток будет продолжен подворовой обход.

Ранее ИА Регнум передавало, что Минобороны РФ подтвердило отражение массированной атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области. По данным ведомства, вечером 25 сентября была пресечена попытка украинской армии совершить теракт беспилотниками самолётного типа по объектам на территории России, над Белгородской областью уничтожено семь украинских БПЛА.

25 сентября ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области. В результате атаки была ранена женщина, сотрудница завода. Также повреждения получило здание промышленного предприятия. На территорию одного из промышленных предприятий города попали как минимум три снаряда.

В этот же день утром при обстреле Валуйского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ пострадали две мирные жительницы посёлка Уразово. Снаряд попал в хозпостройку. В частном домовладении повреждены окна, кровля и забор.