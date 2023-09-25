Белгород, 25 сентября, 2023, 22:30 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили об отражении массированной атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Вечером 25 сентября пресечена попытка украинской армии совершить теракт беспилотниками самолётного типа по объектам на территории России.

«Силами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотников над Белгородской областью», — пояснили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома «Бельбек».

ВСУ 22 сентября нанесли ракетный удар по территории Крыма. Целью атаки стал штаб Черноморского флота ВМФ РФ. Непосредственно перед атакой в бухте Севастополя для защиты военных кораблей были поставлены дымовые завесы.