* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Киев, 25 сентября, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Если военный конфликт на территории Украины затянется на три года, то служить придётся всем гражданам страны мужского пола, заявил 25 сентября бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

В любом случае призывать в ряды ВСУ будут всё больше граждан страны, воинский учёт будет ужесточаться, а работодателей Украины будут ограничивать в приёме на работу мужчин, которые не проходили службу в ВСУ, отметил бывший советник.

«Мобилизация будет ужесточаться. Это мой прогноз. Идти придётся очень и очень многим, если не всем», — цитирует Арестовича издание «Страна. ua».

Арестович в настоящее время находится в США, сказано также в публикации.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года власти Украины расширили список категорий граждан, которые могут быть призваны в ряды ВСУ. В новый перечень попали, в частности, женщины-фармацевты и медики, а также носители ряда заболеваний и особенностей организма. Киевский режим фактически говорит о тотальной мобилизации, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Массовая мобилизация жителей Украины на фронт обернулась национальной катастрофой в государстве и ведёт его к гражданской войне, заявил в сентябре 2023 года экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Также в сентябре 2023 года военком Полтавской области Виталий Бережной заявил, что из каждых ста человек, мобилизованных в ряды вооружённых сил Украины осенью 2022 года, в составе ВСУ остались лишь 10–20, все остальные погибли, были ранены или выведены из строя.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года отмечал, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Киевские военачальники бросают в бой неподготовленных граждан, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.