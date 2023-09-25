Красногорск, 25 сентября, 2023, 22:04 — ИА Регнум. В Подмосковье ночью и утром ожидаются туман и ухудшение видимости до 700 м, сообщила 25 сентября пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области на своём сайте.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часы 26 сентября в отдельных районах Московской области ожидается туман с ухудшением видимости (200–700 м)», — сказано в сообщении.

В МЧС посоветовали при тумане людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу, пешеходам — быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям — максимально снижать скорость движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Как передавало ИА Регнум, накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на этой неделе москвичи смогут наслаждаться хрустальными днями и нежным зноем бабьего лета.

Заключительная неделя сентября порадует жителей столицы тёплыми днями, рассказал метеоролог. В дневные часы 25–26 сентября в Москве будет +18…+20°, по ночам, когда воздух остынет до +6…+8°, ожидаются туманы. В среду, 27 сентября, потеплеет на градус, а в четверг, 28 сентября, ожидается +20…+22°.

Тишковец в начале сентября заявил, что в европейской части России осенью могут пройти три бабьих лета. Он пояснил, что молодое бабье лето обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое — в середине сентября, а старое бабье лето — в первой половине октября.