Вашингтон, 25 сентября, 2023, 21:37 — ИА Регнум. США снова расширили антироссийские санкции, внесли в ограничительный список уральский титановый концерн «ВСМПО-Ависма», свидетельствует положение, опубликованное в Федеральном реестре-сборнике официальных документов американских властей.

Евгений Биятов/РИА Новости

В сообщении отмечается, что «ВСМПО-Ависма» напрямую вовлечена в поставки титана и титановых продуктов для российского ОПК и классифицируется как «военный конечный пользователь».

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября министерство торговли США внесло пять российских компаний в чёрный список за якобы нарушение экспортного контроля. Отмечается, что санкции касаются организаций, которые «действовали в противовес интересам национальной безопасности или внешней политики США».

Ограничительные меры были введены также против компаний из Китая, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана. Всего в списке 28 организаций.

Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума государственного совета 21 сентября заявил, что антироссийские санкции, введённые западными странами, стимулируют развитие российской экономики.