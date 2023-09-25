Шебекино, Белгородская область, 25 сентября, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Вечером 25 сентября ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, один человек получил ранения, также повреждения получило здание промышленного предприятия, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Александр Рюмин/ТАСС

«Есть пострадавшая — женщина, сотрудница завода, получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти. Бригадой скорой помощи она доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

На территорию одного из промышленных предприятий города попали как минимум три снаряда, повреждены несколько цехов, на месте происшествия работают сотрудники оперативных и аварийных служб, рассказал также Гладков.

Ранее 25 сентября губернатор Белгородской области сообщил, что две мирные жительницы посёлка Уразово пострадали при обстреле Валуйского городского округа со стороны ВСУ. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Кроме того, одно из домовладений в посёлке получило повреждения.

Также 25 сентября в Министерстве обороны РФ и администрациях ряда регионов России сообщали о попытках ВСУ проводить террористические атаки на объекты на территории РФ с использованием беспилотников. Дроны были уничтожены над территорией Тульской, Курской, Брянской и Белгородской областей, а также в акватории Чёрного моря.