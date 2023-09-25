Варшава, 25 сентября, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об ужесточении контроля на границах в Шенгенской зоне, потребовав не вмешиваться в польские дела.

Иван Шилов ИА Регнум Матеуш Моравецкий

«Я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела», — подчеркнул премьер Польши.

Моравецкий предположил, что канцлер Германии либо плохо осведомлён своими сотрудниками о ситуации, либо подыгрывает польской оппозиции, которая искусственно раздувает скандал вокруг нелегальной миграции и нарушений при выдаче виз.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября Олаф Шольц на заседании Социал-демократической партии Германии в Нюрнберге выступил за строгий контроль на границах Европейского союза в связи с тем, что Польша якобы продолжила нарушать правила приёма мигрантов. По его словам, несколько тысяч мигрантов смогли получить шенгенские визы за взятки.

Глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера Германии в попытке вмешательства во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что полномочия немецкого канцлера не дают Олафу Шольцу права высказываться и делать какие-либо заявления касательно внутренней политики соседнего государства. Рау указал Шольцу на необходимость проявить уважение к суверенитету Польши и призвал немецкого политика воздержаться от наносящих ущерб отношениям двух стран высказываний.