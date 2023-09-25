Анкара, 25 сентября, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Российская феминистка Анастасия Емельянова, о гибели которой в турецком Эрзуруме стало известно 25 сентября, скончалась от потери крови. Смертельную рану женщине нанёс её жених из Сирии, когда порезал ей ногу осколком стекла, пишет турецкая газета Hürriyet.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным издания, Емельянова познакомилась с ним через социальные сети около восьми месяцев назад, мужчина работал бариста в кафе. Они начали встречаться и жить вместе.

Ссора между ними вспыхнула 20 сентября. Через несколько часов после конфликта сириец подошёл к соседу снизу и попросил о помощи, заявив, что Емельянова получила ранения. На момент приезда полицейских и медицинской бригады на место происшествия женщина уже скончалась от потери крови.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября подруга активистки сообщила в соцсетях, что ту нашли мёртвой в турецком городе Эрзуруме. По её словам, погибшая не выходила на связь с 20 сентября, однако турецкая полиция не хотела сразу принимать заявление о пропаже и только с 23 сентября начала поиски.