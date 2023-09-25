Ереван, 25 сентября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. В Ереване состоялась встреча министра внутренних дел России генерала полиции РФ Владимира Колокольцева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба МВД России.

МВД России Никол Пашинян с Владимиром Колокольцевым

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили ключевые направления российско-армянского правоохранительного сотрудничества, также были определены первоочередные меры по их развитию. Уточняется, что Колокольцев обратил внимание на нарастание беспокоящих тенденций.

«Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию из Южного Кавказа, разрушить российско-армянскую связку. США и Евросоюз навязчиво предлагают свои «рецепты» для реформирования ключевых сфер, включая спецслужбы и правоохранительные структуры, оборону, судебную систему. Такое положение дел подтачивает наше союзничество. Американцы всегда преследуют лишь свои интересы, им нет дела до Армении и армян», — приводит пресс-служба слова министра внутренних дел России.

Колокольцев также подчеркнул важность дальнейшего развития российско-армянского диалога в правоохранительной сфере и выразил уверенность, что укрепление союзничества между Москвой и Ереваном отвечает интересам народов двух государств, задачам обеспечения безопасности и мира в регионе.

Как передавало ИА Регнум, Пашинян в ходе встречи с американским сенатором Гэри Питерсом заявил о важности поддержки США в преодолении стоящих перед государством проблем. По информации пресс-службы, Питерс выразил обеспокоенность сложившейся в Нагорном Карабахе тяжёлой гуманитарной ситуацией, он подчеркнул необходимость доставки гуманитарной помощи: медикаментов, продуктов питания и других предметов первой необходимости.

Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении 19 сентября «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. На следующий день, 20 сентября, стороны конфликта договорились о перемирии. Руководство Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных, а также прекратить боевые действия. Затем в Евлахе прошли переговоры Баку и Степанакерта, на которых обсудили вопрос реинтеграции проживающих в Карабахе армян.

Премьер Армении признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Пашинян сослался на Алма-Атинскую декларацию, согласно которой Нагорный Карабах считается подконтрольным Баку. С учётом этого российские власти, в частности пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвали происходящее в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана.

По официальным данным, которые 24 сентября обнародовало правительство Армении, число вынужденных переселенцев, въехавших на территорию республики, составило 1050 человек. Эскалация конфликта в регионе вынудила тысячи человек покинуть свои дома. Безопасное перемещение армян из Нагорного Карабаха в Армению обеспечивается российскими миротворцами.

На пленарном заседании ВЭФ 12 сентября президент России Владимир Путин указал на то, что руководство Армении фактически признало Нагорный Карабах частью Азербайджана, Москве по этому поводу сказать нечего.

По его словам, дело не только в результатах последнего конфликта, но и в том, что армянская сторона, по сути, признала суверенитет Азербайджана над Карабахом и зафиксировала это в своём пражском заявлении.