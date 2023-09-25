Москва, 25 сентября, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в течение дня 25 сентября не фиксировалось, сообщили в Министерстве обороны России.

oldhike/ТАСС

Вооружённые формирования Нагорного Карабаха продолжают сдачу оружия властям Азербайджана, в числе уже сданного вооружения — восемь единиц бронетехники, более 3200 единиц стрелкового оружия, около 435 тыс. боеприпасов, отметили также в ведомстве.

«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — сказано в сообщении ведомства.

Более 670 эвакуированных мирных жителей остаются в расположении миротворцев в Нагорном Карабахе, кроме того, миротворцы сопроводили через Лачинский коридор мирных жителей из Степанакерта в Армению, отметили также в Минобороны.

22 сентября помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что Баку рассматривает вопрос об амнистии карабахских военнослужащих, которые добровольно сложили оружие. В тот же день в Минобороны России отметили, что вооружённые формирования Нагорного Карабаха начали сдавать вооружение после достижения (при посредничестве российских миротворцев) договорённостей с Баку. 23 сентября в минобороны Азербайджана рассказали, что вооружённые силы страны конфисковали в Нагорном Карабахе четыре танка, боевую машину пехоты, 12 гаубиц, две пушки и другое вооружение.

Власти Азербайджана объявили о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе 19 сентября. В Москве призвали остановить кровопролитие и вернуться к мирному процессу. 20 сентября стороны конфликта договорились о перемирии. Руководство Нагорного Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных и прекратить боевые действия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Пашинян сослался на Алма-Атинскую декларацию, согласно которой Карабах считается территорией, подконтрольной Баку. С учётом этого представители российских властей, в частности пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвали происходящее внутренним делом Азербайджана. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе в полной мере выполняют свои обязанности, а Москва будет способствовать мирному урегулированию ситуации, в том числе соблюдению прав живущих в Нагорном Карабахе этнических армян, отмечал также Песков.