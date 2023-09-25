Степанакерт, 25 сентября, 2023, 19:34 — ИА Регнум. На бензоколонке в Нагорном Карабахе произошёл взрыв. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрыв произошёл на бензоколонке в Степанакерте, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Другие подробности не сообщаются.

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Как передавало ИА Регнум, на АЗС в Москве произошла разгерметизация ёмкости с пропаном. В целях безопасности проведена полная эвакуация. Территория вокруг места происшествия оцеплена, принимаются меры по ликвидации разгерметизации.

В Румынии произошли два взрыва на заправке сжиженного нефтяного газа. Первый взрыв произошёл около 19:30 мск на автозаправке в городе Креведии, после него возник пожар. Инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Дымбовица эвакуировал граждан из зоны радиусом в 300 метров и предупредил о сильном задымлении, которое распространяется в сторону Бухареста. Движение автотранспорта в районе пожара было остановлено. Затем пламя перекинулось на вторую цистерну с газом, и около 21:00 мск прогремел второй взрыв. После взрыва радиус эвакуации был увеличен до 700 метров.