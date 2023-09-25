Москва, 25 сентября, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Западные политики и власти Евросоюза сделают всё, чтобы помешать словацкой партии Smer, которая не поддерживает помощь Украине, занять большинство мест в правительстве страны. Такое мнение в беседе с ИА Регнум озвучил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

По данным социологической службы АКО, в преддверии парламентских выборов в Словакии 30 сентября социал-демократическую партию Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия») поддерживают 19,4% избирателей. Лидер партии и бывший премьер-министр Роберт Фицо выступает против антироссийских санкций, военных поставок Киеву и приёма Украины в НАТО. Партию действующего президента Зузаны Чапутовой «Прогрессивная Словакия», лояльную к киевскому режиму, поддерживают 18,2% избирателей, ещё 15,1% — у ориентированного на ЕС «Голоса».

По мнению политолога Брутера, выборы в Словакии точно изменят политическую конфигурацию в стране, однако, не стоит надеяться, что представителям партии Smer удастся занять большую часть мест в правительстве.

«Это нереально, есть много «Но». Сейчас партия Smer лидирует в рейтинге, но этого недостаточно, чтобы она своими силами сформировала следующее правительство. Запад, Вашингтон, Евросоюз в целом сделают всё, чтобы следующее правительство было без этой партии или без числа большинства её представителей. И уж тем более не позволит ей возглавить парламент», — поделился Брутер.

По его мнению, лидер партии Роберт Фицо будет направлять политический курс страны в противоположную от интересов Евросоюза сторону. И чтобы этого не допустить, Запад будет при помощи разных рычагов препятствовать вхождению представителей партии Smer в парламент. Одним из способов воздействия Брутер назвал экономический рычаг.

«Настроения в Словакии давно поменялись, но мы ждём, что это будет реализовано в действиях. Но этого пока не приходится наблюдать. Пока рейтинги двигаются стабильно и нет однозначного ответа на вопрос, каким будет следующее правительство», — указал политолог.

Также он отметил, что не стоит так уверенно называть партию Smer пророссийской, поскольку она прословацкая — отвечает в первую очередь интересам своего государства. Брутер напомнил, что это партия левого национального уклона, которая много лет была у власти в Словакии и проводила в это время довольно взвешенную политику, оставаясь членами НАТО и ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, в недавнем интервью лидер партии Smer Роберт Фицо сообщил, что поставки оружия Украине фактически ничего не изменят, и призвал ЕС и США повлиять на Киев и Москву для компромиссного мирного соглашения. Он пообещал, что Словакия прекратит отправлять Киеву оружие и боеприпасы, если его партия станет частью правительства. До этого Фицо заявлял, что в рядах украинской армии есть фашисты, на Западе знают и открыто говорят об этом, однако не осуждают их наличие. Экс-премьер выразил недовольство поддержкой Западом таких формирований.

Ранее обозреватель Guardian Джон Кэмпфнер спрогнозировал, что после очередных парламентских выборов в Словакии и возвращения в кресло главы правительства Фицо Россия может получить в Европе ещё одного союзника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что в западных СМИ перестала появляться информация о ситуации на Украине. Если раньше новости о конфликте обновлялись каждые полчаса, то сейчас наступила полная тишина, заявил он. Джонсон указал, что это прямо связано с победами России в зоне проведения СВО. В связи с этим, считает аналитик, подходит к концу и поддержка Украины странами Запада.