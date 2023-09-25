Москва, 25 сентября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. В Челябинской области суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в причинении смерти местному жителю во время конфликта на одной из улиц посёлка Новокаолиновый Карталинского района. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Отмечается, что конфликт произошёл 16 сентября, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уточняется, что следователи продолжают выполнять следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Расследование данного уголовного дела поставлено председателем Следственного комитета России на контроль.

Ранее сообщалось, что в Карталинском районе полицейские задержали 19-летнего участника уличного конфликта, в результате которого местный житель получил смертельные травмы. В местных СМИ отмечалось, что 16 сентября в Карталинском районе произошел конфликт между местным бойцом MMA и ветераном СВО Максимом Никитиным, в результате которого последний ударился головой и позже скончался.

Как передавало ИА Регнум, в результате вооружённого нападения в Батайске (Ростовская область) пострадал участник СВО, по предварительным данным, ранее судимый бывший боец группы «Вагнер». Инцидент произошёл 3 сентября у кафе «Клевер». Неизвестный несколько раз выстрелил в бывшего военнослужащего из травматического пистолета. В настоящее время мужчина живёт в Батайске и не работает. После нападения бывшего военного госпитализировали с четырнадцатью огнестрельными ушибленными ранами. Медики извлекли из грудной клетки и таза пять резиновых пуль.

В августе участника специальной военной операции Михаила Таскина избили в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае. По словам пострадавшего, конфликт произошёл с местными жителями из-за разного мнения относительно СВО. Однако редакция ИА Регнум узнала все обстоятельства случившегося. Так, оказалось, что Таскин неоднократно судим, в том числе и за попытку расстрелять трех человек, да и конфликт, приведший к драке 5 августа, по словам жителей, Михаил спровоцировал сам. При этом задержанный за избиение экс-бойца Иван Зырянов мало того что не является противником СВО — он вместе с братом организовывает патриотические мероприятия в районе уже много лет.