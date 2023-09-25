Москва, 25 сентября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Более 100 тысяч человек из 89 регионов России и 38 зарубежных стран подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщили 25 сентября в пресс-службе платформы.

РИА Новости/ Алексей Никольский

«Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (28%), Приволжского (20%), Сибирского (12%), Северо-Западного (11%), Уральского и Южного (по 10%) федеральных округов. Из ДФО (Дальневосточного федерального округа. — Прим. ред.) и СКФО (Северо-Кавказского федерального округа. — Прим. ред.) поступило около 7% заявок», — сообщили в пресс-службе.

К некоторым семейным «командам» присоединились родственники, живущие за рубежом, за счёт этого в проекте будут участвовать жители 38 стран. Больше всего заявок поступило из Казахстана (40), Молдавии (38), Таджикистана (30), Белоруссии (23) и Германии (21).

В пресс-службе также рассказали, что средний возраст конкурсантов — 36 лет, участвующих в конкурсе детей — 13 лет, родителей — 39 лет, бабушек и дедушек — 63 года, прабабушек и прадедушек — 76 лет.

Конкурс «Это у нас семейное» стартовал 4 сентября. В нём могут участвовать команды из четырёх и более родственников из представителей не менее трёх поколений. Главные призы — 30 жилищных сертификатов и 300 семейных путешествий. Инициатива проведения конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары, в 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» её поддержал президент Владимир Путин.

В первые же часы после начала приёма заявок на конкурс желание присоединиться к нему изъявили более ста семей из 64 регионов России. Самым младшим конкурсантам было по шесть лет, самому старшему члену семьи — 101 год. Конкурс пройдёт в несколько этапов и завершится летом 2024 года финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.