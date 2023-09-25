Будапешт, 25 сентября, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Будапешт не будет выполнять запрос Киева вернуть в страну военнообязанных украинских граждан, которые прибыли в Венгрию. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, обращаясь к венгерскому парламенту в первый день осенней сессии.

Иван Шилов ИА Регнум

Политик утонил, что десятки тысяч беженцев с Украины нашли в Венгрии безопасность и дом, причём среди них оказались в равной степени закарпатские венгры и украинцы.

«Беженцы от войны получили в Венгрии безопасность, и женщины, и дети, и мужчины. Заявляю парламенту, что Венгрия осенью не станет выполнять запрос украинского правительства, и мы никого силой возвращать на Украину не будем», — подчеркнула Орбан.

Как передавало ИА Регнум, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявил, что правоохранительные органы могут потребовать экстрадиции мужчин, которые ранее выехали из страны. Помимо беженцев и уклонистов, украинскую армию пополнят и женщины, этот вопрос обсуждался ещё в 2021 году, а теперь его реализуют.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массовая мобилизация жителей Украины на фронт обернулась национальной катастрофой в государстве, ведя его к гражданской войне.

Военком Полтавской области Виталий Бережной заявил, что из каждых ста человек, мобилизованных в ряды вооружённых сил Украины осенью 2022 года, в составе ВСУ остались лишь 10–20, все остальные погибли, были ранены или выведены из строя. Он также отметил, что мобилизацию в области надо усилить, поскольку в регионе в ближайшее время должна быть создана новая крупная механизированная бригада. Бережной попросил депутатов местного совета «всесторонне помочь этому процессу», в том числе открыв участки по оповещению военнообязанных.

Украинская армия с начала спецоперации лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих. Данные разведки и анализ открытых источников озвучил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Гагин напомнил, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос о 500 тыс. погибших украинцев ничего не ответил, но сказал, что они не обещали, что будет легко.