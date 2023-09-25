Москва, 25 сентября, 2023, 18:31 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2023 года «Почте России» удалось выправить финансовое положение, но ситуация остаётся напряжённой, заявил 25 сентября генеральный директор компании Михаил Волков.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Так он прокомментировал высказывания спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая ранее заявила о «растущей финансовой дыре» в бюджете «Почты России» и призвала срочно решать этот вопрос.

«В начале года финансовое положение компании было крайне непростым. За полгода нам удалось изменить тренд — почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряжённой», — цитирует заявление Волкова «Газета.Ru».

27 тысяч отделений «Почты России» расположены в небольших удалённых населенных пунктах, большинство из них убыточны, но не закрываются, поскольку несут социальную миссию, и для продолжения их работы нужна системная государственная поддержка, отметил Волков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Матвиенко 25 сентября заявила, что государство поддержало все предложения компании, но её финансовое положение всё ещё «очень печальное». Спикер Совета Федерации предложила провести тщательный анализ происходящего, допустив, что в компании идут процессы, которые нужно «поправить» с участием правоохранительных органов.

В декабре 2022 года в правительстве России сообщили, что на модернизацию отделений «Почты России» будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Как отметили в правительстве, это делается в целях модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской, а также в труднодоступной местности.