Анкара, 25 сентября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Феминистка из России Анастасия Емельянова найдена мёртвой в турецком городе Эрзурум, сообщила 25 сентября её подруга Анастасия Полозкова в соцсетях.

Кадр из видео «Феминистки поясняют» Анастасия Емельянова

Она рассказала, что погибшая не выходила на связь с 20 сентября, однако турецкая полиция не хотела сразу принимать заявление о пропаже и только с 23 сентября начала её поиски. Подруга погибшей утверждает, что Емельянову убили. С её слов, по подозрению в убийстве задержан жених погибшей из Турции.

«Настя была активисткой, феминисткой, одной из авторов канала «Феминистки поясняют». Боролась с домашним насилием. Помогала множеству людей. Она любила вышивать, готовить веганскую еду, встречаться с друзьями. Она планировала жить. Теперь Насти нет. И никто не может поверить», — отметила Полозкова.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября в центре Стамбула неизвестные убили гражданина России Вячеслава Нечипорчука. Как сообщили турецкие СМИ, российский турист погиб в результате драки с вымогателями, пытавшимися его ограбить.

Полиция начала расследование обстоятельств случившегося, и вскоре двоих из нападавших задержали. В отношении них возбудили уголовные дела об умышленном убийстве, оставшихся двоих нападавших ещё разыскивают.