Вашингтон, 25 сентября, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России могут уничтожить аэродромы на западе Украины, с которых взлетают украинские бомбардировщики Су-24, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Су-24, которые стреляли британскими ракетами Storm Shadow, поднимались в воздух со взлетно-посадочных полос на западе Украины.

«На Западной Украине есть несколько таких полос. Я уверен, что сейчас русские наблюдают за всеми этими аэродромами», — сказал он.

Макгрегор добавил, что в какой-то момент украинцы могут проснуться и увидеть, что инфраструктура для военной авиации ВСУ «испарилась, потому что Россия её уничтожит».

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Около театра Луначарского упал осколок. Губернатор Севастополя также призвал граждан не выкладывать фото и видео с мест ЧП и работы ПВО.

Телеканал Sky News сообщил, что ВСУ могли использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября.