Москва, 25 сентября, 2023, 18:25 — ИА Регнум. В России проработают возможность для граждан использовать заграничные паспорта для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети после заседания комиссии Совета безопасности РФ по вопросам миграционной политики.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг», — написал Медведев.

Как передавало ИА Регнум, в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Ростелекома Михаил Осеевский отметил, что за 4 года новая версия портала «Госуслуг» позволила почти в 15 раз увеличить объём самих услуг, оказываемых гражданам России в электронном виде. Если в 2019 году их было всего 33, то на сегодняшний день — 483. Около половины оказываемых онлайн-услуг относятся к социально значимым, и с каждым днём их количество растёт. Россияне получили возможность подать онлайн через «Госуслуги» заявление на поступление в вуз.