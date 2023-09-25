Вашингтон, 25 сентября, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Тысячи американских военнослужащих живут в ужасных условиях, в казармах с плесенью, вредителями и переполненной канализацией. Об этом пишет 25 сентября Business Insider со ссылкой на доклад правительства США.

Министерство обороны и Счетная палата США

Плохие условия жизни в казармах подрывают готовность американских войск, говорится в докладе Управления подотчётности правительства США (GAO) по итогам осмотра по меньшей мере десяти объектов и опроса 12 групп военнослужащих.

«На одном из объектов военнослужащие отвечают за уборку биологических отходов, которые могут остаться в казарме после самоубийства», — говорится в статье.

Отмечается, что военнослужащие самого низкого ранга живут в условиях «ниже стандартов». Они жалуются на клопов, грызунов, тараканов и ос. В числе других проблем — плохое качество водопроводной воды, плесень, неисправные системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, пожарной безопасности.

Авторы доклада призвали министерство обороны США обновить стандарты чистоты для казарм и систематически проводить «объективный анализ» условий жизни военных. Пентагон принял 23 из 31 рекомендации, а с остальными «согласился частично», указано в материале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее солдаты королевской гвардии Великобритании пожаловались на плохие условия в знаменитых Веллингтонских казармах. Они передали журналистам фотографии с замусоренным полом, грязными туалетами и запачканными холодильниками. Некоторые читатели раскритиковали гвардейцев и их командиров — по их мнению, солдаты должны сами поддерживать чистоту.