Пушков объяснил, почему Такеру Карлсону запретили брать интервью у Путина
Пушков: в США боятся, что американцы в интервью Карлсону услышат голос Путина
Москва, 25 сентября, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Американские власти запретили журналисту Такеру Карлсону брать интервью у президента России Владимира Путина, потому что боятся, что американцы услышат голос российского президента, заявил 25 сентября сенатор Алексей Пушков на пленарном заседании Совета Федерации.
По его словам, Карлсон известен своими критическими выступлениями в адрес администрации Джо Байдена, что и является причиной запрета на интервью. Пушков обратил внимание, что этот факт обошли молчанием американские СМИ.
Сенатор добавил, что ситуация вокруг Украины находится на переломном этапе. Он отметил, что проведённый соцопрос в США в августе 2023 года показал, что 51% опрошенных выступает против продолжения военной и финансовой помощи Киеву, а в конгрессе ряд республиканцев прямо выступают против оказания такой помощи.
«В этих условиях администрация Белого дома боится, что американцы услышат голос Путина. В Вашингтоне боятся такого интервью с популярным оппозиционным журналистом. Вот почему они запрещают своим гражданам услышать из первых уст о содержании действий и политики России», — сказал Пушков.
Как передавало ИА Регнум, ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что бывший ведущий Fox News Такер Карлсон запросил интервью с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье, 27 августа, она попросила довести эту информацию до главы государства.
Однако позднее Карлсон обвинил людей, стоящих у руля в США, в срыве планируемого интервью. Он пояснил, что американское правительство десятилетиями предпринимало очень агрессивные попытки взять под контроль всё, что было доступно в американских СМИ. При этом работники прессы, по словам Карлсона, попросту опасаются сказать что-либо, что может случайно обидеть людей, обладающих властью.