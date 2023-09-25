Москва, 25 сентября, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Американские власти запретили журналисту Такеру Карлсону брать интервью у президента России Владимира Путина, потому что боятся, что американцы услышат голос российского президента, заявил 25 сентября сенатор Алексей Пушков на пленарном заседании Совета Федерации.

Zuma/TASS Журналист Такер Карлсон

По его словам, Карлсон известен своими критическими выступлениями в адрес администрации Джо Байдена, что и является причиной запрета на интервью. Пушков обратил внимание, что этот факт обошли молчанием американские СМИ.

Сенатор добавил, что ситуация вокруг Украины находится на переломном этапе. Он отметил, что проведённый соцопрос в США в августе 2023 года показал, что 51% опрошенных выступает против продолжения военной и финансовой помощи Киеву, а в конгрессе ряд республиканцев прямо выступают против оказания такой помощи. ​

«В этих условиях администрация Белого дома боится, что американцы услышат голос Путина. В Вашингтоне боятся такого интервью с популярным оппозиционным журналистом. Вот почему они запрещают своим гражданам услышать из первых уст о содержании действий и политики России», — сказал Пушков.

Как передавало ИА Регнум, ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что бывший ведущий Fox News Такер Карлсон запросил интервью с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье, 27 августа, она попросила довести эту информацию до главы государства.

Однако позднее Карлсон обвинил людей, стоящих у руля в США, в срыве планируемого интервью. Он пояснил, что американское правительство десятилетиями предпринимало очень агрессивные попытки взять под контроль всё, что было доступно в американских СМИ. При этом работники прессы, по словам Карлсона, попросту опасаются сказать что-либо, что может случайно обидеть людей, обладающих властью.