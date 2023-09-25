Варшава, 25 сентября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда удивился словам лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что Варшава, препятствуя поставкам зерна с Украины, якобы вступила в сговор с Москвой, такое заявление польский лидер сделал 25 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум Анджей Дуда

«Меня удивило, что этот на самом деле мелкий вопрос был поднят им с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. В этом споре много эмоций, и я пытаюсь понять Владимира Зеленского», — сказал Дуда в эфире Polskie Radio 24.

Он также отметил, что слова Зеленского могут спровоцировать в Польше «антиукраинские настроения», если жители страны «почувствуют себя оскорблёнными».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года, несмотря на решение Еврокомиссии не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины, власти Польши, Словакии и Венгрии самостоятельно продлили эти ограничения. Якобы транзитное зерно оседает в ЕС, что приводит к падению доходов местных фермеров, отметили представители властей этих стран.

Киев обжаловал эти действия в ВТО, что вызвало недовольство в Варшаве. Лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН обвинил Польшу в «подыгрывании» Москве, после чего посла Украины в Варшаве вызвали в МИД Польши.

Говорить об охлаждении в отношениях Варшавы и Киева преждевременно, нынешний «раскол» может быть и искусственным, а выводы можно будет делать только после 15 октября, когда в Польше пройдут парламентские выборы, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог Максим Жаров.