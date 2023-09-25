Тула, 25 сентября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сегодня, 25 сентября, встретился с операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Центра беспилотных систем на полигоне «Слободка». Это первый в регионе центр по выпуску операторов БПЛА, который выдает дипломы государственного образца. С ноября 2022 года в нем прошли обучение более 300 операторов из различных подразделений Минобороны России и иных ведомств.

Пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил с выпуском операторов БПЛА

Будущие операторы проходят обучение в условиях, максимально приближенных к боевым, а преподаватели центра обладают высоким уровнем подготовки. Здесь также прошли обучения инструкторы технологического колледжа и суворовского училища. Это позволило колледжу с 1 сентября приступить к подготовке операторов БПЛА, которые смогут применять полученные знания в картографии, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах. По этой программе сейчас учатся 30 тульских студентов.

Как рассказали в пресс-центре правительства Тульской области, в регионе делается все, чтобы заинтересовать молодежь работой в сфере БПЛА. В 2024 году запланировано оснастить необходимой инфраструктурой для изучения БПЛА 37 школ и четыре колледжа региона. Кроме того, интерес к БПЛА повышается благодаря спортивным мероприятиям. В 2023 году впервые в Туле прошел чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту. Новый импульс к развитию отрасль получит благодаря созданию научно-производственного центра (НПЦ) в сфере беспилотных авиационных систем. Он объединит вокруг себя разработчиков в этой отрасли, а его инфраструктура позволит оперативно проводить испытания разработанных резидентами изделий, дорабатывать их и внедрять в производство.

«В Центре беспилотных систем вы приобрели необходимые навыки ведения боя в современных условиях, — обратился Алексей Дюмин к операторам БПЛА, подготовленных инструкторами центра. — Это позволяет сохранить жизни наших бойцов, нанести максимальный урон противнику, выводя его технику из строя и уничтожая живую силу врага». Глава Тульской области подчеркнул, что скрытая переброска войск и техники во время боевых действий всегда была фактором неожиданности. Однако сейчас это стало невозможно из-за широкого использования беспилотников.

«Спасибо, что находитесь в строю защитников нашего Отечества, выполняете боевые задачи на передовой. Мы делаем все для обеспечения ваших потребностей и запросов. Наша задача — победить, и мы в этом не сомневаемся. Поздравляю с выпуском!» — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона осмотрел беспилотники, в том числе тульского производства, специализированную технику и перспективные боеприпасы для высокоскоростных дронов, которые обеспечивают безопасность их применения при выполнении боевых задач. Кроме того, ему продемонстрировали, как операторы-выпускники поражают автоколонны на марше, личный состав противника, танки. Алексей Дюмин дал ряд поручений по улучшению условий подготовки операторов и развитию программы обучения.

После окончания встречи операторам 106-й дивизии ВДВ вручили дипломы и беспилотники, с помощью которых они будут выполнять боевые задачи.