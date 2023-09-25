Москва, 25 сентября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Положительное решение казначейства Бельгии по коллективной заявке, поданной коллегией адвокатов Delcredere от имени одной российской управляющей компании, должно принести больше позитива на финансовый рынок. Такое мнение высказал партнёр, соруководитель санкционной практики коллегии Андрей Тимчук.

Артем Геодакян/ТАСС

В коллегии сообщили, что казначейство Бельгии выдало разрешение на разблокировку замороженных активов группы российских инвесторов в депозитарии Euroclear, это стало первым известным случаем выдачи лицензии на разблокировку по коллективной заявке.

Отмечается, что адвокаты Delcredere подали данную коллективную заявку от управляющей компании в начале января 2023 года, разрешение казначейства Бельгии было получено на перевод всех активов около 250 клиентов управляющей компании на сумму свыше 33 млн долларов.

Тимчук уточнил, что у некоторых клиентов были разрешения на временное проживание в ЕС, а также счета в европейских финансовых учреждениях.

«Однако, учитывая отсутствие счетов у другой части клиентов управляющей компании, а также в целях единообразия, мы заявляли европейские счета самой управляющей компании. Разрешение казначейства Бельгии получено на перевод всех активов на счета в кипрском брокере, дальнейшее распоряжение активами будет зависеть от воли управляющей компании и её клиентов», — приводит РИА Новости слова адвоката.

Он также отметил позитивный момент: бельгийский регулятор положительно воспринимает кипрскую юрисдикцию для вывода активов, хотя раньше был небольшой скепсис в данной части.

Тимчук обратил внимание на то, что в данном случае адвокаты подавали не иск в суд, а заявление в административный орган.

Уточняется, что было подано уже более 60 заявлений от различных лиц, при этом стоимость активов может варьироваться от 500 тысяч евро до нескольких сотен миллионов евро.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2022 года российский Национальный расчётный депозитарий (НРД) обратился в суд Евросоюза с иском об отмене санкций, введённых 3 июня 2022 года. Уточняется, что цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС. Отмечается, что в результате блокирующих ограничений и санкций пострадали российские и иностранные инвесторы.

На сайте Еврокомиссии сообщалось, что расчёты с Национальным расчётным депозитарием, попавшим под антироссийские санкции ЕС, возможны при соблюдении двух условий. Первое условие — НРД, в котором зависли ценные бумаги российских инвесторов, не должен получать от расчётов какую-либо экономическую выгоду. Второе условие — согласование сделок с регуляторами стран, где зарегистрированы иностранные контрагенты депозитария.

НРД попал под санкции ЕС из шестого пакета. Депозитарно-клиринговые фирмы вправе блокировать все его счета, а это препятствие для операций с ценными бумагами. В ответ НРД заявил о приостановке операций в евро и обратился с иском против рестрикций в Суд ЕС.