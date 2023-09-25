Москва, 25 сентября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Нападающему московского «Локомотива» Артёму Дзюбе стоит привлекать внимание болельщиков забитыми мячами, а не участием в шоу. Об этом президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила 25 сентября в рамках шоу «На два слова».

РИА Новости/Александр Гальперин Футболист Артём Дзюба

В апреле Дзюба вместе с тренером Леонидом Слуцким стал вести на YouTube шоу о футболе «Ну, так нельзя». Зрители и эксперты критиковали выпуски шоу за обилие нецензурной лексики.

«Не надо до дна опускаться, это уже дно», — сказала РИА Новости Вяльбе, отвечая на вопрос о необходимости такого пиара в спорте.

По её словам, подобные способы спортсмену не нужны. За Дзюбу будут гораздо больше болеть после 15 забитых голов на чемпионате, а не после такого шоу. Тем более что у него есть дети, добавила Вяльбе.

Кадр из видео «Коммент. Шоу» Дмитрий Губерниев и Артём Дзюба

Она напомнила, что в последние годы с Дзюбой происходило «много казусов» и во многом он сам виноват. Но нехорошо, когда из-за оплошности, глупости человека, который ещё недавно был лучшим футболистом, втаптывают в грязь.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году в Сеть попали интимные видеозаписи с Дзюбой, разгорелся скандал. История повторилась в июне 2023 года, футболист заявил, что стал жертвой шантажа.