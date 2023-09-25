Москва, 25 сентября, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Дания, так же как Германия и Швеция, боится, что, если расследование теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» будет проходить объективно, это приведёт к международному скандалу с участием союзников, поэтому эти страны с выгодой для себя затягивают процесс. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала юрист по международному праву Мария Ярмуш.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген опасается совместного с РФ расследования терактов на газопроводах, потому что тогда Москве станут известны подробности, которые навредят сотрудничеству с США или нанесут ущерб поставкам оружия Украине. Он отметил, что при этом Россия продолжит добиваться проведения всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования взрывов на газопроводах.

Как отметила юрист-международник, теракт на газопроводах относится к категории тяжких, а потому им могут заниматься на протяжении десятилетий. Другое дело, что процесс можно было ускорить, но страны, занимающиеся расследованием, сознательно не спешат.

«Расследование подобных катастроф, террористических актов и ЧП всегда затягивается надолго, поэтому можно было ожидать, что процесс будет небыстрым. Но его можно было ускорить, если бы создали единую комиссию для расследования и допустили до участия Россию. И, возможно, это не ошибочное упущение, а требование каких-то третьих сторон, союзников Дании, ФРГ и Швеции», — поделилась Ярмуш.

Она отметила, что Москва, заинтересованная в проведении расследования и поиска виновных в теракте, сразу получила отказ на участие в деле, что уже заставляет сомневаться в объективности мероприятия. Кроме того, как писали некоторые зарубежные издания, диверсию совершила некая украинская группировка. По мнению Ярмуш, страны, занимающиеся расследованием, могли бы уже обвинить этих людей в подрыве, однако весь мир понимает, что небольшая группа лиц могла совершить подобное преступление только под руководством вооружённых лиц определённых государств, привлечение которых всячески отвергается.

«Если сейчас расследование будет проходить объективно, всплывут данные разведки этих стран и будет информация, подтверждающая участие их союзников в подрыве газопроводов, то, соответственно, это будет международный скандал. И уже сейчас поднимается вопрос в Совбезе ООН, но сказать нечего. Не исключаю, что США или Великобритания на Совбезе вообще заблокируют вопрос о подрывах на газопроводах», — отметила юрист.

По её словам, Россия уже использовала всевозможные правовые рычаги, чтобы принять участие в расследовании и активизировать его процесс. Ярмуш отметила, что единственное, что ещё осталось, — это создать России вместе с Китаем независимую комиссию для расследования. Однако осложнить процедуру может тот факт, что инцидент произошёл в водах других государств и в их юрисдикции не позволить Москве и Пекину заняться расследованием.

7 сентября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что постоянное представительство России в Организации Объединённых Наций запросило на 26 сентября заседание Совбеза по подрыву «Северных потоков». Он выразил надежду, что удастся вывести виновных на чистую воду.

26 сентября 2022 года произошли взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Власти скандинавских стран начали совместное с Германией расследование, но не допустили до него Россию под предлогом конфиденциальности. В Германии, Дании и Швеции не исключили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина. Об этом он сказал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), представившимися ему украинским лидером Владимиром Зеленским. В разговоре они поинтересовались, кто стоит за терактом, и Киссинджер предположил, что за атакой стоит Украина.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к теракту на «Северных потоках» причастен президент США Джо Байден. По мнению публициста, он дал команду на подрыв зарядов.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма. Он заявил, что цель диверсии — подорвать энергетическую безопасность европейского континента. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что у Кремля есть доказательства причастности англосаксов к теракту.