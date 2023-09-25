Варшава, 25 сентября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Власти США предоставят Польше заём в размере 2 млрд долларов на модернизацию обороны, сообщили 25 сентября в американском Государственном департаменте.

«США с гордостью сообщают о подписании договоренности о прямом займе для Польши в размере 2 млрд долларов на поддержку модернизации обороны», — сказано в сообщении Госдепа.

Предполагается, что эти средства должны помочь и альянсу НАТО в целом, поскольку укрепится безопасностью на его «правом фланге», заявили также в американском ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна прекратила поставки оружия Украине. Он пояснил, что средства для обороны необходимы самой Варшаве. 22 сентября президент Польши Анджей Дуда пояснил, что на Украину не пойдёт новое вооружение, приобретаемое «за большие деньги», при этом по мере перевооружения армии старая техника может продолжать направляться в Киев.

Ранее поводом для публичного конфликта Киева и Варшавы стал вопрос о поставках зерна с Украины. Несмотря на решение Еврокомиссии не продлевать действие эмбарго на поставки, Варшава самостоятельно продлила эти ограничения. Киев обжаловал эти действия в ВТО. Лидер киевского режима Владимир Зеленский обвинил Польшу в «подыгрывании» Москве, вслед за этим украинского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши.

Говорить об охлаждении в отношениях Варшавы и Киева преждевременно, нынешний «раскол» может быть и искусственным, выводы можно будет делать только после 15 октября, когда в Польше пройдут парламентские выборы, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог Максим Жаров.

Польша начала масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Южной Кореи, заявил в августе 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу. Стратегическая цель Варшавы — сделать польскую армию второй по силе внутри НАТО, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум Дмитрий Буневич, историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований. Воевать в Варшаве не собираются, потому что понимают, что за нападением на Белоруссию или Россию последует конец польской государственности, но Польша надеется, что сможет конкурировать за европейское лидерство, считает эксперт.