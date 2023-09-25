Сеул, 25 сентября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Южная Корея и ряд других стран могут ввести против России санкции, если Москва возобновит военное сотрудничество с Пхеньяном, заявил 25 сентября глава МИД этой страны Пак Чин.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

«Я думаю, что международное сообщество должно консолидироваться в сдерживании, чтобы Россия и Северная Корея не пошли опасным путем», — сказал Чин в интервью Yonhap News TV, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос, есть ли у Южной Кореи подтверждение военных сделок между Россией и КНДР, он ответил, что Сеул внимательно следит за тем, какие обсуждения ведутся.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын приехал в Россию с официальным визитом 11 сентября, спустя два дня он встретился с Владимиром Путиным. По итогам переговоров он заявил о большом количестве совместных интересов у России и КДНР. 16 сентября лидер КНДР прибыл во Владивосток, где вместе с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу посетил аэродром Кневичи.

После визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию МИД Южной Кореи вызвал российского посла. Ведомство призвало Россию соблюдать резолюции Совбеза ООН и не двигаться в сторону военного сотрудничества с КНДР.