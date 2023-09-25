Москва, 25 сентября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Суперфинал первого Всероссийского детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей» состоялся 24 сентября в «Лужниках» в Москве. В нём приняли участие восемь команд — победителей региональных состязаний, проходивших в течение года. В столицу юные спортсмены приехали из Саранска, Рязани, Бийска, Перми, Костромы, Сызрани, Камешково и Пугачёва. А до финальных встреч на поле ребята посетили московское дерби «Спартак» — «Динамо». Матч столичных клубов юные футболисты смотрели вместе с огромным фанатским сообществом на «Открытие Банк Арене». Для прохода они получили карты болельщика.

Турнир «Чемпионат Победителей» Суперфинал турнира «Чемпионат Победителей»

Турнир «Чемпионат Победителей» был организован благотворительным фондом «Ветер Добрых Перемен» в поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря нему юные таланты получили возможность самореализации. Мероприятие прошло под эгидой Российского футбольного союза (РФС) при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Благотворительный фонд «Ветер Добрых Перемен» — финалист Национальной премии «Наш вклад» — 2022, обладатель статуса «Партнер национальных проектов России» и участник Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».

Всех участников спортивного праздника поприветствовал министр спорта РФ Олег Матыцин. «Убежден, соревнования принесут радость и яркие впечатления всем участникам, позволят пообщаться друг с другом на футбольном поле и вне его, найти новых друзей и получить мощный заряд положительных эмоций», — отметил он.

Замминистра спорта России Одес Байсултанов подчеркнул, что футбол — один из самых массовых и популярных видов спорта. «Турнир является отличной площадкой демонстрации характера, мастерства и получения соревновательного опыта, где каждый из вас встретит новых друзей. Уверен, что этот увлекательный и доступный молодежной аудитории проект имеет отличные перспективы для своего совершенствования и развития», — отметил он.

К участникам турнира обратились легендарные отечественные тренеры — Олег Романцев и Юрий Сёмин, а также обладатель Кубка УЕФА-2005 в составе ЦСКА Евгений Алдонин и председатель попечительского совета фонда «Ветер Добрых Перемен» Денис Игнатов.

«Люди спорта, бизнеса и госуправления, которые сотворили этот праздник для вас, они стали такими потому, что они упрямо шли навстречу своей мечте. Они не обращали внимание на боль травм и горечь поражений. Они просто упрямо добивались своей цели, поэтому и добились вершины. Они уверены, что вы, те, которые стоят здесь, абсолютно такие же, вы с ними одной крови, вы победители, друзья!» — сказал Игнатов.

После группового этапа и серии плей-офф в финале турнира оказались команды «Интер-Пугачёв» и «Новое поколение». Победу в финале со счётом 2:0 одержали спортсмены из Пугачёва Саратовской области.

Турнир «Чемпионат Победителей» Победители суперфинала турнира «Чемпионат Победителей»

Специальными гостями турнира стали дети с ограниченными возможностями здоровья. Они провели «Звёздный матч» против звёзд советского и российского футбола — Рината Дасаева, Александра Мостового, Евгения Алдонина, Дмитрия Булыкина, Павла Погребняка, Алексея Березуцкого, Алексея Смертина, Динияра Билялетдинова и других. А сразу после этого состоялся «Гала-матч», в котором все дети сыграли против команды звёзд футбола.

В завершение вечера прошла торжественная церемония награждения. Юные спортсмены получили кубки, медали и автографы. Награды им вручили обладатель Кубка УЕФА, тренер Валерий Газзаев и легендарный советский хоккеист Вячеслав Фетисов.

«На большой спортивной арене я провел больше 100 матчей. Стремитесь к тому, чтобы от этой малой спортивной арены перейти на большую. А для этого всего-навсего слушайтесь своих тренеров, наставников, занимайтесь и любите футбол. И все у вас будет нормально», — сказал игрокам легендарный тренер «Спартака» и сборной России Романцев.

«Они приобретут в таких мероприятиях своих товарищей, своих друзей по жизни, понимаете, мы до сих пор, если брать наш «Спартак» и сборную нашего времени, мы до сих пор дружим и всегда на разных мероприятиях собираемся», — отметил легендарный советский вратарь Ринат Дасаев.

В рамках мероприятия для детей также была проведена экскурсия в Методическо-выставочный центр ВФСК ГТО в «Лужниках» в сопровождении послов ГТО — олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Светланы Колесниченко и чемпиона и рекордсмена мира и Европы по плаванию и подводному плаванию Андрея Арбузова. Гостями мероприятия также стали олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина и вице-президент федерации триатлона в России, эксперт конкурса «Ты в игре» Виктория Шубина.

Как сообщало ИА Регнум, увеличение числа россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений являются приоритетными задачами федерального проекта «Спорт — норма жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

На сегодняшний день спортом и физкультурой систематически занимаются уже более 50% россиян. К 2030 году, согласно цели проекта «Спорт — норма жизни», количество любителей спорта среди жителей страны должно достичь 70%. Именно поэтому по федеральному проекту реализуется большое число важных инициатив — проведение спортивно-массовых мероприятий, возрождение комплекса ГТО, а также строительство спортивных площадок и объектов в самых отдалённых уголках России.