Москва, 25 сентября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Роспотребнадзор прокомментировал недавнее заявление правительства Франции о намерении запретить в стране продажу iPhone 12 из-за высокого уровня электромагнитного излучения смартфона.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/TASS

«Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей. Важно соблюдать правила безопасности при разговоре по мобильному телефону: звонок не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут», — сообщили Газете.Ru в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также добавили, что мобильные телефоны не следует класть рядом с собой во время сна и держать их постоянно при себе, а носить мобильный телефон лучше в сумке.

Также в ведомстве подчеркнули, что в России действует отличная от французской система измерения электромагнитного излучения — плотность потока энергии (ППЭ), которая измеряется в ваттах на квадратный сантиметр (мкВт/см2) тела. Нормой ППЭ у головы человека в диапазоне частот от 300–2600 МГц является 100 (мкВт/см2).

Лаборатория Национального агентства частот Франции (ANFR) 12 сентября заявила, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом (SAR) от iPhone 12 равен 5,74 Вт/кг при допустимом максимуме 4 Вт/кг.

Сразу после публикации результата исследования ANFR замминистра цифровой экономики Франции Жан-Ноэль Барро выступил в СМИ с заявлением о намерении запретить в стране продажу iPhone 12, если Apple не приведёт работу смартфона в норму.

Как передавало ИА Регнум, конкуренты раскритиковали американскую компанию Apple за порт USB-C в новой модели iPhone, поданный как инновация.

Порт USB-C появился в айфонах в связи с правилами ЕС, требующими перехода всех подобных устройств на этот стандарт с 2024 года. Компания Samsung указала на это в соцсети X, отметив, что новинке от Apple действительно не помешало бы «ещё кое-что». Китайская компания OnePlus напомнила о том, что стала использовать USB-C ещё восемь лет назад.