Ереван, 25 сентября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с американским сенатором Гэри Питерсом заявил о важности поддержки США в преодолении стоящих перед государством проблем. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц

Отмечается, что Пашинян высоко оценил визит Питерса в Армению в сложной для армянского народа ситуации, он подчеркнул важность поддержки США в преодолении возникших проблем.

«Пашинян подчеркнул важность налаженного тесного сотрудничества с США, в том числе в укреплении демократии в нашей стране, эффективной реализации реформ и в других направлениях», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Питерс выразил обеспокоенность сложившейся в Нагорном Карабахе тяжёлой гуманитарной ситуацией, он подчеркнул необходимость доставки гуманитарной помощи: медикаментов, продуктов питания и других предметов первой необходимости.

Сенатор поделился впечатлениями от посещения Вайоцдзорской и Сюникской областей, подтвердил поддержку США территориальной целостности Армении.

Как передавало ИА Регнум, в Армении продолжает свою работу пункт приёма беженцев, прибывающих из Нагорного Карабаха после проигрыша непризнанной Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР) в недавней однодневной войне.

По официальным данным, которые 24 сентября озвучило правительство Армении, число вынужденных переселенцев, въехавших на территорию республики, составило 1050 человек. Эскалация конфликта в регионе вынудила тысячи человек покинуть свои дома. Безопасное перемещение армян из Нагорного Карабаха в Армению обеспечивается российскими миротворцами.

Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении 19 сентября «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. На следующий день, 20 сентября, стороны конфликта договорились о перемирии. Руководство Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных, а также прекратить боевые действия. Затем в Евлахе прошли переговоры Баку и Степанакерта, на которых обсудили вопрос реинтеграции проживающих в Карабахе армян.

Премьер Армении признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Пашинян сослался на Алма-Атинскую декларацию, согласно которой Нагорный Карабах считается подконтрольным Баку. С учётом этого российские власти, в частности пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвали происходящее в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана.

На пленарном заседании ВЭФ 12 сентября президент России Владимир Путин указал на то, что руководство Армении фактически признало Нагорный Карабах частью Азербайджана, Москве по этому поводу сказать нечего.

По его словам, дело не только в результатах последнего конфликта, но и в том, что армянская сторона, по сути, признала суверенитет Азербайджана над Карабахом и зафиксировала это в своём пражском заявлении.

Путин пояснил, что позиция Азербайджана относительно положения России в регионе теперь такова: все вопросы по Карабаху должны решаться на двусторонней основе. России на это сказать нечего — Армения сама признала Карабах частью Азербайджана.

Он уточнил, что мандат российских миротворцев на пребывание в регионе ещё действует. Никуда не делись вопросы гуманитарного характера, недопущения этнических чисток. Путин выразил надежду, что азербайджанское руководство, как оно и говорит, не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках, а напротив, заинтересовано мягком протекании процесса.