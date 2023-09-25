Баку, 25 сентября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Азербайджан по итогам «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе полностью восстановил свой суверенитет, заявил 25 сентября президент страны Ильхам Алиев.

Иван Шилов ИА Регнум

В 2020 году Азербайджан «положил конец оккупации» своего региона, в апреле 2023 года после появления пограничного пункта пропуска в регионе восстановил территориальную целостность, теперь восстановлен и суверенитет, сказал Алиев.

«В результате антитеррористических мероприятий, проведённых менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия, и таким образом Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет», — заявил Алиев в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который находится с визитом в Нахичевани.

Как сообщало ИА Регнум ранее, министерство обороны Азербайджана объявило о проведении 19 сентября «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Москве призвали остановить кровопролитие и вернуться к мирному процессу. Уже на следующий день, 20 сентября, стороны конфликта договорились о перемирии. Руководство Нагорного Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных, а также прекратить боевые действия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Пашинян сослался на Алма-Атинскую декларацию, согласно которой Нагорный Карабах считается подконтрольным Баку. С учётом этого российские власти, в частности пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвали происходящее в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе в полной мере выполняют свои обязанности, а Москва будет способствовать мирному урегулированию ситуации и, в частности, соблюдению прав живущих в Нагорном Карабахе этнических армян, отмечал Песков.