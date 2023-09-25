Вашингтон, 25 сентября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Американские ракеты ATACMS не изменят ситуацию на поле боя для Киева, поскольку российская армия сможет их успешно глушить, используя мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил бывший морпех ВС США Брайан Берлетик.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Они (ракеты ATACMS) могут промахнуться из-за того, что Россия их заглушит через РЭБ. Напоминаю, что это уже происходило с РСЗО HIMARS», — сказал он в своём YouTube-канале The New Atlas.

Также, добавил Берлетик, существует вероятность, что ракеты ATACMS так и не появятся на фронте, поскольку будут уничтожены ещё на складах.

«Принимая во внимание оба этих фактора, можно сказать, что эти ракеты становятся бесполезными для Украины», — заключил бывший американский морпех.

Ранее политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот рассказал ИА Регнум, что вся Украина уже находится на чёрном рынке, а потому закономерно, что и ракеты ATACMS, которые США собираются поставить Киеву, могут перепродать в другие горячие точки.

По его мнению, перепроданное украинцами оружие, в том числе ракеты ATACMS, которые должны в скором времени оказаться в Киеве, может с чёрного рынка попасть в самые разные горячие точки мира.