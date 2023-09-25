Воронеж, 25 сентября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Жителя Воронежа задержали за попытку убийства девятимесячной дочери. Об этом сообщила 25 сентября пресс-служба следственного управления СКР по Воронежской области.

Сергей Бобылев/ТАСС

По данным следствия, накануне в городскую больницу доставили младенца с ножевыми ранениями. Девочку поместили в реанимационное отделение, медики оказывают ей помощь.

Подозреваемый — 39-летний отец девочки. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетней (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Задержанный отказался давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Следствие ходатайствует о помещении его под стражу, расследование продолжается.

По информации источника ИА Регнум, отец троих детей Денис Е. набросился с ножом на девятимесячную дочь, потому что не мог уснуть из-за её плача. После нападения на младенца он сбежал из дома, соседи вызвали полицию. Врачи оценивают состояние девочки как стабильно тяжёлое.