Москва, 25 сентября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании палаты, поручила подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с резким повышением цен на учебники и монополией издательства «Просвещение».

РИА Новости/ Андрей Иглов

Соответствующее поручение она дала главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

«На каком основании издательство «Просвещение» так резко повысило цены на учебники? Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?» — задалась вопросами спикер Совфеда.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России с 2023 года единых образовательных программ — «золотого стандарта» знаний и государственного заказа на учебники.

Согласно закону, с 2023 года в России вводятся единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования. ФООП будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения.