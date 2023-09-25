Воронеж, 25 сентября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Масочный режим был введён на совещаниях в администрации Воронежа. Об этом сообщила журналистам представитель пресс-службы мэрии.

Елена Афонина/ТАСС

«Речь идёт о введении масочного режима в здании администрации Воронежа при проведении крупных совещаний. Масочный режим в школах на сегодня вводить не планируется», — пояснила она.

На сайте администрации Воронежа сообщается, что на еженедельном совещании у главы города Вадима Кстенина исполняющий обязанности заместителя главы администрации по социальной политике Любовь Кулакова доложила о ситуации с заболеваемостью в учреждениях образования.

По её словам, на конец прошлой недели доля заболевших учащихся в школах Воронежа составила 9,6%, что заметно меньше показателя (20%), при котором вводится временная приостановка учебного процесса.

Она уточнила, что в данный момент подтверждено заболевание 12 065 человек, закрыто 65 классов.

«Но при этом процент заболевших не достиг даже половины показателя, при котором приостанавливается учебный процесс. В городе нет закрытых по этой причине школ и детских садов», — приводит пресс-служба слова Кулаковой.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что эпидемиологическая ситуация не должна влиять на работу и учёбу, регионы реализуют свои меры на фоне сезонной заболеваемости. Вероятно, президент на одном из ближайших совещаний с правительством заслушает доклады по эпидемиологической ситуации в регионах, отметил представитель Кремля.

В Минздраве 16 сентября заявили, что в регионах началась подготовка к сезонному росту заболеваемости ОРВИ. Как рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в медицинских учреждениях могут ввести масочный режим. Такое решение принял оперативный штаб Минздрава.

По данным Роспотребнадзора, по всей России масочный режим вводить не планируют, только локально, в соответствии с эпидемической ситуацией в каждом регионе.

Песков 16 сентября сообщил, что в Кремле масочный режим пока не вводили. Его могут ввести по рекомендации Минздрава, отметил представитель Кремля.