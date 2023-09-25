Минск, 25 сентября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Минск ждёт официальных извинений руководства Канады в связи с приглашением ветерана дивизии СС «Галичина» в парламент страны, говорится в заявлении пресс-службы МИД Белоруссии, опубликованном на его сайте.

Patrick Doyle/Keystone Press Agency/Global Look Press Заседание Палаты общин канадского парламента 22 сентября

«В Беларуси, где в годы Второй мировой войны погиб каждый третий её житель, возмущены и глубоко оскорблены кадрами чествования ветерана дивизии СС «Галичина» в Палате общин канадского парламента», — говорится в комментарии.

Белорусский МИД потребовал от международных и общественных организаций, объединений и фондов памяти жертв Второй мировой войны дать надлежащую правовую и моральную оценку данному инциденту.

«Ждём официальных извинений руководства Канады», — говорится в заявлении министерства.

Как передавало ИА Регнум, на заседание парламента Канады 22 сентября в честь визита главы киевского режима в числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунка, ветерана дивизии СС «Галичина», которого спикер палаты общин Энтони Рот под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

После инцидента посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Москва направит ноту Оттаве из-за приглашения на заседание парламента эсэсовца. Степанов назвал инцидент надругательством. Извинений также потребовали поляки и представители еврейских общин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это, отметил, что многие страны Запада вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, это чревато тем, что фашизм будет появляться то там, то сям, он пытается встать на ноги в центре Европы.