Киев, 25 сентября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. ВСУ в течение лета 2023 года потеряли более 70 тысяч военных в тяжёлых боях при попытках контрнаступления на оборонительные укрепления ВС России, заявил 25 сентября бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Как погибла 71 тысяча украинских военных всего за три месяца боев? Лёгкие стычки? Периодические столкновения? Перестрелки? Нет, они были уничтожены в ходе тяжёлых боестолкновений», — сказал Риттер в ходе ток-шоу Ask the Inspector на YouTube.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября Риттер заявил, что военнослужащие ВСУ могут устроить государственный переворот в Киеве и сместить Владимира Зеленского из-за нарастающего разочарования на фоне огромных потерь в рядах киевской армии. Представители ВСУ считают причиной своих провалов политику действующих властей, подчеркнул эксперт.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления Киева составили более 71 тысячи человек. Кроме того, российские войска за это время уничтожили 543 танка и 18 тыс. бронемашин противника, отметил глава государства.

Также в сентябре 2023 года военком Полтавской области Виталий Бережной заявил, что ВСУ несут огромные потери. За последний год призывные подразделения киевской армии потеряли до 90% личного состава, сказал военком.