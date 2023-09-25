Колпино, Санкт-Петербург, 25 сентября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Вооружённый ножом мужчина напал на сотрудника ДПС в городе Колпино, полицейский госпитализирован. Об этом сообщила 25 сентября пресс-служба следственного главка СКР по Санкт-Петербургу.

Александр Вильф/РИА Новости

Нападение произошло возле остановки общественного транспорта. Злоумышленник подбежал к старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Колпинскому району, который находился при исполнении обязанностей, и принялся бить его ножом.

Раненого полицейского доставили в больницу, нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

СК опубликовал видеозапись нападения на полицейского. На кадрах видно, что коллега пришёл ему на помощь.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в Солнечногорском округе Московской области водитель автомобиля, которого преследовали полицейские, застрелил одного из них. Злоумышленника ранили ответным огнём и задержали. СКР возбудил уголовное дело.