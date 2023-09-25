Вашингтон, 25 сентября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Министерство торговли США внесло пять российских компаний в чёрные список за якобы нарушение экспортного контроля, говорится в заявлении ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмечается, что санкции касаются организаций, которые «действовали в противовес интересам национальной безопасности или внешней политики США».

Ограничительные меры введены также против компаний из Китая, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана. Всего в списке 28 организаций.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября министерство финансов Соединённых Штатов Америки ввело санкции в отношении ещё трёх российских компаний.

Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума государственного совета 21 сентября заявил, что антироссийские санкции, введённые западными странами, стимулируют развитие российской экономики.