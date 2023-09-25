Волхов, Ленинградская область, 25 сентября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Знаменитый путешественник Федор Конюхов дал старт легкоатлетическому забегу, посвященному Всемирному дню сердца, в Волхове. Забег стал уже традиционным — он проводится в пятый раз, и с каждым годом число участников растет, а спортивная и развлекательная части программы становятся все более насыщенными. Соревнования проходили на различных дистанциях, а участников разделили на несколько категорий в зависимости от возраста и уровня подготовки. Детям в этом году предложили дистанцию от 500 метров до километра. Впервые отдельный старт прошёл для любителей скандинавской ходьбы на два и четыре км. Опытные бегуны соревновались на дистанциях на два, четыре и десять километров. Причём на самый длинный маршрут зарегистрировалось самое большое число участников.

Пресс-служба «ФосАгро» Президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло и путешественник Федор Конюхов

Пресс-служба «ФосАгро» Легкоатлетический забег, посвященный Всемирному дню сердца, в Волхове

Пресс-служба «ФосАгро» Легкоатлетический забег, посвященный Всемирному дню сердца, в Волхове

В забеге приняли участие более 1200 человек. Самыми возрастными участниками забега стали 88-летние Нина Майкова и Михаил Гершман. На праздник здоровья пришли как постоянные герои волховских стартов, так и многочисленные гости из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Карелии и Москвы. Победители и призёры соревнований были награждены медалями, дипломами и ценными призами от компании «ФосАгро».

Пресс-служба «ФосАгро» Легкоатлетический забег, посвященный Всемирному дню сердца, в Волхове

Пресс-служба «ФосАгро» Федор Конюхов и Иван Меняйло дали старт легкоатлетическому забегу в Волхове

Накануне Федор Конюхов открыл в Волхове выставку своих картин и вместе президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло провел встречу со школьниками города. Напомним, в марте этого года Конюхов и Меняйло на тепловом воздушном шаре «ФосАгро» установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелёта. Свой рекордный перелёт Фёдор Конюхов посвятил 20-летию всероссийского движения «Детям России — образование, здоровье и духовность» — ДРОЗД. Это ключевой социальный проект генерального партнёра экспедиции — компании «ФосАгро». С 2003 года во всех регионах присутствия компании работают спортивные секции, творческие студии, классы дополнительного образования, патриотические клубы. На постоянной основе бесплатно в них занимаются более семи с половиной тысяч детей. Всего в мероприятиях ДРОЗДа, соревнованиях и фестивалях ежегодно принимают участие 50 тысяч человек. Волховчанам посчастливилось не только расспросить путешественников о рекордном полете, но и самим подняться в небо на уменьшенной копии аэростата-рекордсмена. В первый же день полетов более 250 жителей города смогли полюбоваться любимым городом с высоты птичьего полета.

Пресс-служба «ФосАгро» Легкоатлетический забег, посвященный Всемирному дню сердца, в Волхове

Федор Конюхов и епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав приняли участие в открытии школы медиа «ДРОЗД-Волхов», ответили на многочисленные вопросы и напутствовали юных журналистов.