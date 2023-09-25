Москва, 25 сентября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против России и вызывает отторжение у Москвы, говорится в заявлении российского МИД, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Александр Патрин/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Пашинян, отмечает российское внешнеполитическое ведомство, антироссийскими заявлениями пытается снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву.

В МИД подчеркнули, что Ереван совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить связи с Россией и делая республику заложником геополитических игр Запада. Деструктивные для российско-армянских отношений процессы подстёгиваются Западом и носят системный характер, сказано в заявлении. «Глава правительства, по сути, признал, что всё это время республику сознательно готовили к развороту от России», — добавили в дипведомстве.

Вместе с тем, указали в МИД, Россия продолжает оказывать братской Армении масштабное содействие в сферах безопасности, экономики и культуры, а руководство Армении ритмичной работе с Россией и Азербайджаном предпочло «шараханья и беганье на Запад».

Пашинян, как добавили в министерстве, вместо соблюдения джентльменской договорённости лидеров России, Азербайджана и Армении по будущему Карабаха поддался увещеваниям Запада.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября Никол Пашинян во время обращения к народу заявил, что перед Арменией стоит выбор: стать независимой страной или чьей-либо губернией. Как уточнил премьер, Армения должна быть мирной, развитой, свободной и демократичной страной. Для этого, как заявил Пашинян, Еревану нужно подтвердить волю иметь свободное и суверенное государство.

Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении 19 сентября «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. На следующий день, 20 сентября, стороны конфликта договорились о перемирии. Руководство Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных, а также прекратить боевые действия. Затем в Евлахе прошли переговоры Баку и Степанакерта, на которых обсудили вопрос реинтеграции проживающих в Карабахе армян.

Премьер Армении признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Пашинян сослался на Алма-Атинскую декларацию, согласно которой Нагорный Карабах считается подконтрольным Баку. С учётом этого российские власти, в частности пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвали происходящее в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана.