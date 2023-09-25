Таллин, 25 сентября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Подростки напали на русскую женщину в Таллине из-за её национальности. Об этом корреспондент МИА «Россия сегодня» Алексей Стефанов сообщил 25 сентября в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Пятеро молодых людей подошли к немолодой женщине, которая сидела на скамейке, и стали бить и унижать её. Они плевали в женщину, выкрикивали антироссийские и проукраинские лозунги. Свои действия подростки снимали на камеры смартфонов. Запись инцидента появилась в социальных сетях.

Нападение произошло на улице Виру 23 сентября. По информации местных журналистов, один из нападавших учится в таллинской спортивной школе, другого вычислили по татуировке на ногах. Имена подростков пока неизвестны.

«Вот так от слов эстонцы переходят к делу. Взрослые политики накрутили, садисты-дети продолжили», — написал Стефанов.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее эстонские власти решили отобрать право голоса у российских и белорусских граждан, проживающих в стране. В МИД РФ заявили, что будут добиваться от международных структур осуждения этих планов.

Русскоговорящей эстонской молодёжи рекомендовано не ездить в Россию для обучения. Кроме того, власти Эстонии заявили, что не будут принимать российских граждан, которых Латвия вышлет после экзамена по латышскому языку.