Москва, 25 сентября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Глава евродипломатии Жозеп Боррель весьма разочарован итогами Генассамблеи ООН и будущим самой организации, долгое существование которой оказалось под вопросом. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум озвучил политический аналитик Александр Сосновский.

Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press Жозеп Боррель

Ранее Жозеп Боррель выразил сожаление, что мир не желает «играть по правилам». Он отметил, что мир становится всё более многополярным, однако многосторонности при этом не наблюдается. Более того, он счёл правильным ужесточение правил игры, когда участников становится больше. Но, как посетовал глава евродипломатии, мировые правила исчерпывают себя, а многие развивающиеся страны считают, что существуют альтернативы Западу.

Как подметил Александр Сосновский, Боррель поделился мнением сразу после завершения Генассамблеи ООН и, очевидно, остался недоволен её итогами.

«Там (на Генассамблее ООН. — Прим. ред.) западные лидеры хотели всё подстроить под свой мир, но там они наконец-то поняли, что мир по их правилам играть не собирается. Конечно, лучше бы услышать по этому поводу мнение более авторитетного человека. Потому что Боррель никем и ничем не является, его мнением не интересуются даже в Брюсселе. А уж высказываться от имени ЕС для всего мира — это просто наглость, некультурие и хамство со стороны одного из самоназванных лидеров Европы», — поделился Сосновский.

При этом он согласился с изменением мировых взглядов и выстраиванием новых правил глобальной политики.

«За последнее время мы убедились, что любые правила, установленные мировым сообществом, не выполняются и легко ломаются и идут в угоду США и Великобритании. Это в полной мере касается Евросоюза — они устанавливают игру без правил, в которую никто не хочет играть. Но это же, к сожалению, касается и ООН, которая за последнее время превратилась в орган, который ничего решить не может», — отметил политолог.

Он обратил внимание, что любые попытки России привлечь внимание в организации к геноциду, устраиваемому Украиной, или к безнаказанности Штатов, создающих препятствия для получения виз дипломатов, проваливаются. При этом западные политики пытаются заставить другие государства отказаться от сотрудничества и поддержки России, устанавливая санкции.

«Не удивлюсь, если ООН будет не реформирована, а просто будет создана другая организация, которая будет более полно соответствовать перераспределению ролей и мировому значению. Неправильно называть Организацией Объединённых Наций структуру, которая находится под контролем США и узурпирована ими. ООН сегодня — это уже анахронизм. Она себя изжила, требуются новые структуры с новыми лидерами и новым распределением ролей», — допустил Сосновский.

По его мнению, страны — члены БРИКС, представляющие разные части света, имеют огромные возможности создать конкурентную ООН организацию, которая установит должный новый порядок в мире, что в том числе с горечью предчувствует Боррель.

Ранее журналист Рамон Шак в немецком издании Berliner Zeitung написал, что расширение БРИКС стало личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. По мнению автора, главы ЕК и ЕС воспринимают Европу как сад, а весь остальной мир как джунгли. Журналист отметил: время, когда Европа господствовала, давно прошло.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее заявил, что западные страны корыстно используют свои «правила», чтобы проводить политику «колониализма в новой упаковке». По его словам, страны «золотого миллиарда» делают всё для сохранения однополярного мира, который для них выгоден.