Санкт-Петербург, 25 сентября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Режиссёр петербургского Большого драматического театра (БДТ) Александр Никаноров скончался на 41-м году жизни, сообщили 25 сентября в пресс-службе театра.

Соцсети Александр Никаноров

«Невозможно поверить, что Саши больше с нами нет. Когда Саша пропал, на поиски вместе с полицией и «ЛизойАлерт» отправились все те, кто считал себя его другом и товарищем — и таких людей оказалось очень много. Мы очень его любили. От всей души соболезнуем всем друзьям, близким и родным Саши. Светлая ему память», — сказано в сообщении пресс-службы.

Никаноров учился в Театральной академии, был старостой курса в мастерской Анатолия Праудина, а по окончании курса продолжил образование в магистратуре под управлением Андрея Могучего и Валерия Фокина, после чего в 2014 году пришёл служить в БДТ, рассказали представители театра.

Никаноров участвовал в качестве дежурного режиссёра в подготовке таких постановок, как «Алиса», «Война и мир Толстого», «Привидения», «Игрок», «Жизнь впереди», «Ночной писатель», «В поисках утраченного времени», «Три сестры», «Лето одного года» и целого ряда других, а также работал над собственными постановками, одновременно снимаясь в кино, напомнили в БДТ.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Никаноров не пришёл на очередную репетицию в БДТ 22 сентября. Его друзья и знакомые подняли тревогу, начались поиски. 24 сентября сообщалось, что тело Никанорова с признаками суицида было найдено в районе посёлка Токсово в Ленинградской области.